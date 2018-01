Ei; quer trabalhar no YouTube? - Link - Estadão

Imagine que você fez um trabalho de faculdade. Um trabalho despretensioso, mas que aos poucos foi ganhando o mundo. E te rendeu um trabalho no YouTube – e a oferta veio pelo Twitter, feita pelo próprio Chad Hurley.

Foi o que aconteceu. O CEO do YouTube gostou tanto do aplicativo YouTube Instant (adaptação do Google Instant, de buscas em tempo real, ao YouTube) que resolveu chamar o seu criador, o estudante de ciências da computação Feross Aboukhadijeh, para trabalhar com ele.

Foi assim:

“Ei @FreeTheFeross. Estou adorando o YouTube Instant. Quer um trabalho? ;)

Ei @Chad_Hurley. Feliz que você gostou do youTube Instant! Essa é uma oferta de empego real? ;)

Você está preparado para deixar a escola? :) Vou te mandar uma DM.

Nada mal, hein?