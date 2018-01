Eike Batista anuncia nova fábrica da Foxconn - Link - Estadão

O grupo do empresário brasileiro, EBX, deverá ter a instalação em Minas Gerais para produzir telas sensíveis ao toque

Unidade da Foxconn em Jundiaí, interior de São Paulo. FOTO: André Lessa/AE

SÃO PAULO – O grupo EBX, do empresário brasileiro Eike Batista, está negociando com outros grupos brasileiros a instalação de uma fábrica de telas de cristal líquido da taiuanesa Foxconn para televisores e computadores tablet em Minas Gerais.

As negociações acontecem depois que o governo autorizou no início do ano a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre tablets da Foxconn, que produz equipamentos da Apple, entre eles o iPad, na Ásia.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante – à época na pasta da Ciência e Tecnologia –, afirmou em outubro que a Foxconn teria duas fábricas de telas no Brasil e que já tinha parceiros nacionais.

Na ocasião, o presidente-executivo da Foxconn, Terry Gou, reafirmou que a empresa investirá 12 bilhões de dólares no país nos próximos quatro a seis anos e que contará com parceiros locais.

