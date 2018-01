Eike Batista quer fechar parceria com Foxconn - Link - Estadão

Empresário afirmou que tem interesse em firmar parceria com fabricante chinesa para a produção de tablets no Brasil

FOTO: Tasso Marcelo/AE

BRASÍLIA – O empresário Eike Batista disse há pouco nesta sexta-feira, 21, após encontro com a presidente Dilma Rousseff, que o grupo EBX tem interesse em firmar uma parceria com a chinesa Foxconn para produção de tablets, como o iPad, no Brasil.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo ele, porém, o acordo final entre os dois grupos ainda depende de maiores estudos e detalhamentos, para que a engenharia financeira do processo possa ser definida.

“O grupo EBX adora trazer modernidade e eficiência para o Brasil e esse projeto se encaixa perfeitamente nisso”, disse o

empresário. Batista destacou que a entrada do grupo EBX no negócio garante a transferência de tecnologia para o País, que é um dos objetivos da política industrial do governo.

Segundo o executivo, o mercado brasileiro para o produto é bastante promissor, visto que cresce a velocidade maior do que a verificada na Europa e nos EUA. “O potencial é enorme. Imagine os 70 milhões de estudantes brasileiros cada um com um tablet”, disse.

Entre os detalhes que ainda faltam ser fechados está a cidade onde a fábrica da Foxconn será instalada. Segundo o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, seis estados do País disputam a indústria.

Após o encontro, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, afirmou que a presidente Dilma participará do início da exploração de um campo de petróleo da EBX na Bacia de Campos, no fim deste ano. Segundo ele, o potencial deste campo é de 5 bilhões de barris.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)