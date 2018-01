Eike e a Apple - Link - Estadão

Por Eduardo Kattah

NOVA LIMA (MG)

* Reportagem publicada nesta sexta-feira, 19, no caderno ‘Economia & Negócios’ do Estado.

O empresário Eike Batista, do Grupo EBX, confirmou na quinta, 18, que está negociando a instalação no Brasil de uma montadora de produtos da Apple. Eike disse ao Estado que já iniciou conversas com dois grupos que fazem na Ásia a montagem de aparelhos da empresa de tecnologia americana. A idéia é que a montadora seja instalada no complexo do Porto de Açu da LLX, empresa de logística da holding, em São João da Barra, no litoral norte do Rio de Janeiro.

Caso tenha sucesso a negociação inicial, haverá a necessidade de aprovação do projeto por parte da Apple, explicou o empresário. “Sim, sim, a gente quer trazer. Por que a gente (no Brasil) tem de pagar duas vezes e meia o preço de um iPad?”, afirmou Eike, que na quarta-feira já havia tocado no assunto ao responder dois seguidores no Twitter. “Nós merecemos. Estou me esforçando para isso sim.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Os nomes das montadoras não foram informados e nem a estimativa de investimento necessário para a implantação do projeto. Espécie de ícone de aparelhos do mundo digital, a Apple possui escritório de representação no Brasil, mas não fabrica no País nenhum de seus produtos.

‘Por que a gente tem de pagar duas vezes e meia o preço de um iPad (no Brasil)?’, questiona Eike Batista. FOTO: TASSO MARCELO/AE

“Estou abordando as empresas que fazem essa montagem na Ásia. Não é a Apple, a Apple tem que aprovar depois. Você fala com as empresas que montam esses aparelhos para a Apple. Então, a conversa é com dois grupos. Estamos procedendo nessas conversas”, reiterou.

A intenção de Eike é que a montadora de equipamentos tecnológicos seja a coqueluche do complexo industrial do chamado Superporto do Açu.

Anunciado pela EBX como o maior investimento de infraestrutura portuária da América Latina — em torno de R$ 4,3 bilhões — , a previsão é que o empreendimento entre em operação em 2012, contando com complexo industrial contíguo com área de 90 quilômetros quadrados. A expectativa da LLX é que sejam atraídos cerca de US$ 36 bilhões em investimentos. A empresa de logística do grupo possui aproximadamente 60 memorandos de entendimento assinados ou em negociação com empresas e indústrias que querem se instalar ou movimentar cargas no complexo.

“O importante é que o Açu, na área de que a gente chama de Vale do Silício do Açu, comporta trazer esse tipo de empresa. Até porque o porto também vai ter um aeroporto alfandegário. Esses componentes eletrônicos podem vir de avião, não necessariamente de navio”, ressaltou Eike. “O aeroporto alfandegário vai permitir fazer a parte de maior valor agregado, tecnológico para o complexo do Açu. É o creme da cereja aí.”

MMX

O empresário — apontado como o oitavo homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 27 bilhões, conforme ranking da revista Forbes — foi um dos palestrantes do Fórum de Decisões 2010, realizado quinta-feira, 18, em Nova Lima (MG), pela Câmara Americana de Comércio (Amcham) e a Fundação Dom Cabral.

Durante uma hora ele falou sobre projetos em execução no País e novas oportunidades de negócios. Disse que a MMX — empresa de mineração do grupo — pretende investir R$ 2 bilhões no Sistema Sudeste, em Minas Gerais. Eike deixou claro que a empresa continua atrás de novos ativos na região da Serra Azul, no Quadrilátero Ferrífero mineiro.

A MMX firmou um acordo de fornecimento com companhia chinesa Wuhan Iron and Steel Corporation (Wisco) — que adquiriu 21,52% do capital social da MMX Mineração e Metálicos S/A. O acordo prevê que, num prazo de 20 anos, a mineradora brasileira forneça para a Wisco 50% do minério de ferro produzido no Sistema Sudeste. “Estamos implantando a expansão dos (atuais) 8 milhões (de toneladas/ano de minério de fero) para 24 milhões na primeira fase e depois para 46 milhões de toneladas”, observou o empresário, citando a meta a ser alcançada até 2015.

Na Serra Azul, após um período de consolidação, sobraram três minas significativas: a MBL, a Comisa e a Minerita, que já abriu negociações com a MMX. “A gente está sempre olhando tudo”, disse Eike. “As coisas vão se cristalizando. O tempo é o tempo de cada uma. Às vezes do outro lado, às vezes o nosso mesmo. O importante é que a empresa tem um

lastro todo para fazer acontecer o que a gente está se propondo a fazer.”

“Áreas de excelência” – Sempre atento a novas oportunidades, o empresário demonstrou em sua palestra muito otimismo com a economia brasileira e indicou algumas “áreas de excelência” no Brasil, onde “jamais entraria”. Citou empresas de “padrão mundial” como a Ambev, a Embraer e o Grupo Pão de Açúcar.