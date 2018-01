Eis uma ideia: usar os dados excedentes - Link - Estadão

O seguidor do meu Twitter @RichardFrisch trouxe à tona, em uma única frase, outra tática gananciosa e sem sentido das empresas de telefonia celular:

“Por que as operadoras de celular não nos dão os megabytes excedentes — dados pelos quais pagamos nos planos de dados mas não usamos todos os meses?”

Ele se refere, claro, à forma que a AT&T oferece os minutos excedentes dos planos (nota do ‘Link’: minutos que podem ser usados no mês seguinte para fazer ligações quando o limite não é atingido durante o mês). Mas é claro! Por que não fazer o mesmo com os planos de dados? Se é uma ideia boa para os planos de minutos, por que não para os pacotes de dados?

* Texto originalmente publicado em 10/12/2010.