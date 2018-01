Electronic Arts lança serviço de download de games - Link - Estadão

??? Empresa vai começar a vender games pela internet em mercado dominado pelo Steam

LOS ANGELES – A empresa californiana Electronic Arts (EA) estreou na sexta-feira o Origin, seu serviço de download de games pela internet que conta com um catálogo com mais de 150 títulos, entre eles franquias como Fifa e Battlefield.

O lançamento do Origin comprova a mudança na estratégia da EA rumo à distribuição de conteúdos pela internet, um terreno já ocupado por programas como o Steam.

“Com o Origin, o usuário terá acesso ao melhor conteúdo que a EA pode oferecer, em diversas plataformas, no momento que quiser”, indica um comunicado divulgado pela empresa em seu site.

A loja virtual da EA disponibilizará downloads instantâneos apenas para PC, e não para PlayStation 3 e Xbox 360, uma vez que Sony e Microsoft contam com seus próprios sistemas de distribuição de jogos.

O Origin permite também a compra pela internet dos jogos em seu formato físico com entrega em domicílio. A loja já permite a encomenda de jogos como Fifa Soccer 12 e Battlefield 3, que ainda não foram lançados no mercado.

“Com o Origin, não será necessário mudar constantemente de CD ou procurar algum jogo na pilha de discos. Tudo estará disponível na sua conta, mesmo que você compre um computador novo ou esteja longe de casa”, informou o comunicado.

A empresa anunciou que, após sua apresentação na feira de videogames E3 de Los Angeles, nesta segunda-feira, os usuários poderão ter acesso a conteúdos exclusivos de jogos como Mass Effect 3, Fifa 12, Need for Speed: The Run, Star Wars: The Old Republic, The Sims 3 e Battlefield 3.

