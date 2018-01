Eletrodoméstico sexual - Link - Estadão

Ainda que você não entenda inglês, as imagens do vídeo falam bastante por si. E é realmente o que parece: a Philips decidiu entrar no mercado de sex toys, com um massageador em formato de pedra que, segundo os criadores, tem comprovação científica de seus efeitos “animadores” no homem e na mulher. E ela apresentou o brinquedo oficialmente à mídia no Winter Media Event, a feira anual da empresa que mostra as novidades e tendências de mercado para o ano seguintes.

O aparelho foi lançado no fim de 2008 na Espanha, e a partir de então em alguns outros países europeus. A ideia é testar as reações de cada tipo de mercado a um produto tão ousado sendo apresentado por uma empresa que é vista como tradicional, e então talvez lançar os massageadores em outros países – aqui no Brasil, inclusive. De acordo com a Philips, eles já receberam vários e-mails de distribuidores locais pedindo os Sensual Massagers.

A Philips avaliou que mais de 60% dos consumidores desses produtos os recomendariam para família e amigos – o que é estranho, já que eu não recomendaria algo assim para ninguém da minha família. São três modelos: um duplo, para eles e para elas; outro simples e maior, unisex; e um terceiro, menor e também unisex. Os comandos são simples demais, como deve ser em um produto desse (basta pressionar o botão “+” para ligar e então usá-lo para aumentar a intensidade da vibração). E por fim e não menos importante, eles se parecem com tudo, menos com algo que encontraríamos em uma sex shop, e ser discreto ajuda-o a vender, segundo a Philips.

Mais conservador, mas ainda assim bem legal, é esse fone a prova d’água (aqui tem um vídeo, também em inglês), da linha Sports Headphones. Dá pra lavar o fone embaixo d’água, ele tem cabo emborrachado (e revestido com antibactericida) e os três modelos se prendem à orelha de várias maneiras diferentes, para não cair enquanto você corre. Serão lançados no Brasil esse ano, mas ainda não há previsão de preços.

Sabe seu notebook, quando você coloca no colo? Você sabe – faz mal pro aparelho, é ruim para digitar e, se você for homem, dizem até que pode trazer problemas de fertilidade. Esse suporte aí em cima resolve esses problemas: também exposto na Winter Media, ele tem a base acolchoada, esfria o aparelho enquanto estiver suportando-o e – o mais legal – tem uma caixa de som embutida cujo som não é nada mal. Também ainda não tem preço em reais.

Ah, importante dizer: eles redesenharam os controles da TVs. O resultado é bem diferente do tradicional, mas as vantagens são várias: se você tiver na mesma sala uma TV, um DVD e Home Theater da Philips, controla os três direto desse aparelho. E ainda assim eles reduziram a quantidade de botões, o que também é desejável num mundo em que temos 30 aparelhos na sala e cada um deles tem um controle remoto diferente.