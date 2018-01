Eletronic Arts de olho nos games do Facebook - Link - Estadão

O mercado de games está de olho nas redes sociais – mais especificamente, nas produtoras de jogos sociais como Mafia Wars e Restaurant City.

Segundo o site InsideSocialGames, o último rumor é o de que a Eletronic Arts teria comprado a Playfish (criadora do Restaurant City e Pet Society, entre outros aplicativos) por US$ 250 milhões.

Há poucas semanas, o papo era de que a Eletronic Arts estaria sondando a Zynga, criadora do Mafia Wars. O preço do negócio: US$ 1 bilhão.

O fato é que os jogos em redes sociais são um bom negócio. Só neste ano, a Playfish deve faturar cerca de US$ 75 milhões neste ano e a Zynga, criadora do Mafia Wars, US$ 200 milhões.

Nos últimos três meses, a Zynga passou de 60 milhões para 150 milhões de usuários ativos. No mesmo período, a Playfish passou de 35 milhões para 60 milhões de usuários. Os números se referem apenas ao Facebook – não são contabilizados os usuários de celular nem de outras redes sociais.

As duas empresas negam a transação, mas o ISG defende que os anúncios dos dois negócios devem sair em breve.