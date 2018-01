Em 20 anos; SMS revolucionou a telefonia - Link - Estadão

No ano em que completa 20 anos, serviço mais popular de dados do mundo começa a dar sinais de queda; veja retrospectiva

SÃO PAULO – “Feliz Natal”. Esse foi texto do primeiro SMS enviado na história pelo engenheiro britânico Neil Papworth no dia 3 de dezembro de 1992. Há vinte anos Papworth imaginava que uso do serviço seria limitado apenas para resolver negócios dentro de empresas, no caso, da Vodafone do Reino Unido, para qual o serviço foi feito.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Não foi o que aconteceu. O SMS se popularizou. Em 1994, a Nokia disponibilizou o serviço em todos os seus celulares e logo as concorrentes acompanharam. O crescimento no uso das mensagens acompanhou a popularização dos celulares com o padrão GSM, os primeiros a contarem com a opção de serviço de SMS.

Ao mesmo tempo surgiu o T9, padrão que previa a palavra teclada facilitando a digitação de textos utilizando o teclado numérico do celular – hoje praticamente substituído pelo teclado no padrão qwerty.

Nesta evolução das mensagens por celular até o texto mudou. Com o autocorretor as abreviações perderam espaço.

A popularização do SMS foi crescente e contínua pelo menos até 2012. Se em 2007 foram trocadas 1,7 trillhão de mensagens, a estimativa é que em 2012 o número chegue a 8 trilhões.

Porém, com a concorrência de serviços como o WhatsApp, IMessage e o BlackBerry Messenger, os sinais de queda na popularidade do SMS começam a surgir aos poucos pelo mundo. Números do Reino Unido mostram queda de cerca de um bilhão de mensagens entre o primeiro semestre de 2012 ao mesmo período em 2011.

SMS no Link

A primeira aparição do SMS foi em 2000, quando o Link ainda era o caderno de Informática. A reportagem do The New York Times contava sobre um portal de telefonia via SMS que era moda na Europa. Naquele momento o SMS começava a dominavar a Europa, onde o celulares GSM tinham 89% do mercado. Para efeito de comparação, o GSM tinha apenas 4% do mercado norte-americano.

Em 2002 uma matéria comentava sobre a estratégia da Telesp Celular para aumentar o uso do SMS em sua rede. “O uso de SMS vai crescer muito”, afirmava Luis Avelar, vice-presidente de marketing da operadora.

A primeira reportagem de comportamento envolvendo SMS no Brasil é de 2004, tratando sobre o sucesso de jogos e gincanas via mensagem.

Outra matéria de comportamento, dessa vez de 2005. O texto fala sobre as vantagens do torpedo (“cada vez mais popular” no País) em relação a uma ligação tradicional.

Em 2010 o tema foi capa do Link. Na data o SMS assumia o posto de meio de comunicação de dados mais popular do mundo. Ao mesmo tempo era o começo da ameaça de serviços semelhantes da web móvel, como o WhatsApp. A previsão calculava que essa ameaça chegaria ao Brasil este ano.

(clique para ampliar as imagens)

Mais sobre o SMS:

2002: SMS amplia socorro nas estradas

Em 2006 o tema eram o prêmios que chegavam via SMS e também os serviços via SMS que avisam sobre os gols da Copa do Mundo na Alemanha.

Em 2008 o SMS foi apresentado como a melhor opção para evitar problemas com o Twitter. No mesmo ano o Estadão inaugurou um sistema que enviava notícias por SMS.