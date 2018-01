Em 2010; artistas ganharão mais com shows que com vendas - Link - Estadão

Em 2010; artistas ganharão mais com shows que com vendas

Os artistas não estão perdendo tanto assim com a queda da indústria fonográfica. Segundo um gráfico que mostra os lucros dos últimos cinco anos – juntando gravações, apresentações ao vivo e renda com royalties – os músicos poderão superar os lucros das gravadoras em algum ponto do ano de 2010. E o que vai garantir essa independência não serão as vendas de mídia física, muito menos os direitos autorais. Serão os shows.

17/11/2009 | 20h15

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo