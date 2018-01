Em 95; seriado 'Friends' criou episódio especial para a Microsoft - Link - Estadão

CD com instruções de instalação do Windows 95 era acompanhado de episódio especial de Friends. FOTO: Reprodução CD com instruções de instalação do Windows 95 era acompanhado de episódio especial de Friends. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Há 20 anos, uma das séries mais famosas de todos os tempos, Friends, ia ao ar no canal americano NBC pela primeira vez. No dia do aniversário de 20 anos da série, fãs do mundo todo estão relembrando o primeiro episódio, no qual Rachel (Jennifer Aniston) reencontra a amiga de infância Monica (Courteney Cox) logo após abandonar o noivo no altar.

Alguns fás, porém, preferiram comemorar a data relembrando um outro episódio menos conhecido da série: um especial gravado por Jennifer Aniston (Rachel) e Matthew Perry (Chandler) que acompanhava o CD de instalação do sistema operacional Windows 95.

O sistema foi lançado em 24 de agosto de 1995 e revolucionou o mercado, sendo um dos principais lançamentos da Microsoft na década de 1990. Na época, os atores de Friends já haviam ganhado grande popularidade no mercado americano e a empresa contratou Aniston e Perry para gravarem um vídeo tutorial sobre a instalação do novo programa.

No episódio gravado especialmente para a Microsoft, Rachel e Chandler se aventuram pelo escritório do então presidente da empresa Bill Gates. Rachel aproveita a visita para instalar o novo Windows em uma máquina, a desculpa para a empresa ensinar os novos usuários a utilizar o programa.

Quer ver o episódio? Clique para ver no YouTube ou confira abaixo.