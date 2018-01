Em breve; Twitter em português e com listas de usuários - Link - Estadão

A tradução era uma questão de tempo. Afinal,

Williams também anunciou que, em breve, será possível criar listas de usuários no Twitter. É possível fazer uma lista – amigos, família, celebridades, trabalho, qualquer coisa – e seguir todo aquele grupo. Será mais ou menos assim:

No blog oficial, a equipe do Twitter avisa que começou a desenvolver a ferramenta atendendo a pedidos de pessoas que procuravam por maneiras de organizar melhor a informação no Twitter. A funcionalidade ainda está em testes.