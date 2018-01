Em busca de mais um iPhone perdido - Link - Estadão

Polícia de São Francisco confirmou que está trabalhando com a empresa na busca de um “item perdido” em um bar (foto)

Modelo ainda por ser lançado teria sido esquecido no bar Cava22 e vendido no eBay por US$ 200 FOTO: REPRODUÇÃO

OAKLAND – A polícia de São Francisco confirmou na sexta-feira que ajudou a Apple nas buscas por um “item perdido”, após uma semana de informações de que um protótipo do iPhone 5 teria desaparecido em julho. Policiais não disseram exatamente o que a Apple tinha perdido, mas deixaram uma pista. O comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento de Polícia de São Francisco na sexta-feira tinha o título “iphone5.doc”, uma aparente referência à nova versão do aparelho celular que a indústria da tecnologia espera ser lançado em breve.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O site de tecnologia CNET disse nesta semana que o iPhone 5, que ainda não foi lançado, desapareceu em um bar de São Francisco em julho. Um homem afirmou na sexta-feira ao SF Weekly, um jornal local, que a polícia foi até sua casa em julho procurando um iPhone perdido.

Embora um protótipo do iPhone 4 também tenha sumido em 2010, a polícia disse desta vez que a Apple rastreou “o item perdido” até uma casa de São Francisco, e quatro policiais acompanharam dois funcionários da Apple no local. “Os dois funcionários da Apple se depararam com o morador e depois entraram na casa à procura do item perdido. Os funcionários da Apple não encontraram o item e deixaram a casa”, disse o comunicado da polícia.

Um homem de 22 anos disse ao SF Weekly ser o morador da casa onde aconteceu a busca pelo item. Ele afirmou que o grupo se identificou como polícia e que nenhum deles disse estar trabalhando para a Apple. Eles procuraram pelo telefone na casa usando o software de GPS do dispositivo, mas não o encontraram.

O homem, identificado pelo SF Weekly como Sergio Calderon, não foi encontrado para comentar o assunto. A polícia deu versões diferentes sobre o ocorrido durante a sexta-feira, enquanto a Apple se negou a comentar.

Horas antes de a polícia de São Francisco emitir o comunicado sobre a operação, o porta-voz do Departamento de Polícia, tenente Troy Dangerfield, negou que a polícia tenha sido contatada pela Apple devido ao aparelho perdido, ou pela pessoa cuja casa foi visitada pelos funcionários da Apple e a polícia.

Em linhas gerais, Dangerfield afirmou que a polícia necessita da aprovação de um supervisor para que pessoas de fora do círculo policial acompanhem os oficiais nas investigações. “Isso não é rotineiro de forma alguma”, disse.

/Reuters