Em defesa do IE6 - Link - Estadão

O Internet Explorer 6 é provavelmente o navegador mais populares de todos os tempos. Em 2003, 97,34% dos usuários de computadores acessavam a web via IE6. E apesar de estar obsoleto (é de 2001), não suportar uma série de tecnologias e padrões em uso hoje e ser muito pouco seguro, ainda é bastante usado por aí. Há pouco tempo, surgiu até um movimento de designers e programadores para incentivar os usuários do IE6 a atualizarem seus navegadores ou migrarem para versões mais recentes.

Como tudo na internet tem um antagonista, surgiu um movimento contrário ao abandono do IE6. O SaveIE6.com divulga um manifesto pela permanência do IE6 em nossas vidas e corações. Mais de 1.500 pessoas já assinaram a petição pelo resgate do navegador.

De acordo com o site do manifesto, hoje em dia existem muitos browsers com muitas funções. A simplicidade do IE6, seu suporte a designs customizados das barras de rolagem e a falta de “abas confusas” devem ser exaltadas. O site aponta ainda, como um dos objetivos, mudar os padrões de acessibilidade da W3C para que eles se adequem ao IE6. Eu até fui avisada, quando entrei, que o navegador que escolhi (o Chrome) era bastante inferior ao Internet Explorer 6, e orientada a trocar.

O SaveIE6.com é uma piada, é claro – muito bem executada, a julgar pela qualidade do conteúdo do site, mas uma piada. Lançado no dia 1 de abril de 2009 e marcado para terminar um ano depois, em 1 de abril de 2010, o site foi colocado no ar como uma piada do dia da mentira por uma empresa de monitoramento chamada Pigdom, e devido ao sucesso, foi mantido no ar.