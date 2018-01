Em dia de iPhone; meio bilhão de Androids - Link - Estadão

Hugo Barra, diretor de produtos móveis, anunciou novo recorde em seu perfil no Google Plus

O “quintal” da sede do Google. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Em dia de iPhone, o Google tenta desviar um pouco a atenção com um novo recorde de ativações.

Segundo Hugo Barra, diretor de produtos móveis do Google, a marca de 500 milhões de aparelhos com o sistema operacional Android foi atingida nesta quarta-feira, 12.

Ele acrescentou que “1,3 milhão de aparelhos são ativados por dia”.

O executivo publicou o anúncio no seu perfil no Google Plus, junto com a foto acima e a explicação de que o boneco do Jelly Bean “está de volta ao nosso quintal”.