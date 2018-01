Em dia de Windows; Microsoft abre loja de olho na Apple - Link - Estadão

Muvuca na abertura da primeira loja da Microsoft FOTO REUTERS

Enquanto o lançamento do novo Windows 7 faz barulho, a Microsoft abriu, também nesta quinta-feira, 22, e com bastante estardalhaço, a sua primeira loja própria (veja o momento em que as portas foram abertas, no tremido vídeo abaixo). Ela fica em um shopping em Scottsdale, no estado norte-americano de Arizona.

Se o Windows 7 é um claro aceno da gigante do software à nuvem, a sua loja é obviamente inspirada nas bem-sucedida lojas conceitos da Apple, que hoje somam mais de 200 em todo o mundo, e têm tido um papel importante em atrair novos clientes para a empresa de Steve Jobs nos últimos anos.

Além de dar um ar mais jovem e moderno a Microsoft, espera-se que as lojas próprias sejam também, é claro, um excelente negócio. Estima-se que a loja da Apple na Quinta Avenida (foto acima via flickr/davidorban), em Nova York, que é quase uma atração turísitica da cidade, tamanha a sua fama, fature sozinha cerca de 1 milhão de dólares por dia.

Leia também:

Em plena crise, Microsoft aposta em lojas conceituais

Apple inaugura loja online no Brasil

Gazelle e o longo caminho da Microsoft rumo à nuvem