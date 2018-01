Em encontro; Biz Stone fala pouco do futuro - Link - Estadão

Depois de conversar com jornalistas por cerca de 40 minutos – ele só aceitou uma pergunta por pessoa, embora nos cinco minutos restantes alguns sortudos pudessem ter acrescentado outras dúvidas -, ele se reuniu com José Serra, Franklin Martins e “outros formadores de opinião”, informou a assessoria de imprensa da TV1.

Na coletiva, mesmo quando perguntado sobre parcerias com empresas como Google e Facebook (minutos depois, Google, Microsoft e Facebook anunciaram parcerias com o Twitter), Biz apenas mencionou a parceria recém-firmada com o buscador Bing, mas deixou as outras empresas de fora – apesar de dizer “a resposta é: nós queremos conversar com todo mundo sobre parcerias.”

Às 20h, Biz falou a convidados sobre como criou o Twitter e momentos que marcaram a trajetória da ferramenta. Mas além do que já se sabe – ou seja, que o Twitter vai oferecer opção de checar estatísticas de contas em troca de pagamentos como forma de monetização -, ele pouco revelou suas expectativas para o futuro do microblog, o que é estranho num evento chamado Agenda do Futuro.

A palestra é interessante, apesar de não ser inédita. Biz dá a mesma em todos os eventos em que palestra. Mas já pode ser conferida no YouTube.