Em falta; iPad 2 chega a 25 países na sexta - Link - Estadão

A Apple afirmou que seguirá o plano de lançar seu tablet iPad 2 na sexta-feira, 25, em mais 25 países, incluindo França e Grã-Bretanha, mesmo fracassando em atender a alta demanda pelo produto nos Estados Unidos.

Consumidores testam o iPad 2 na loja da Apple em Los Angeles no dia do lançamento nos EUA. FOTO: Damian Dovarganes/AP – 11/03/2011

A agenda de lançamento segue o mesmo padrão usado para os Estados Unidos. As vendas começam às 17h no horário local. Os países onde o iPad 2 começa a ser vendido nesta sexta são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia e Suíça.

Em todos eles, a Apple afirma que o preço sugerido é o mesmo do que o praticado nos Estados Unidos, a partir de US$ 500. Segundo a empresa, o tablet também começará a ser vendido em Hong Kong, Cingapura, Coreia do Sul e “outros países”, sem dar detalhes, em abril.

Ao confirmar seus planos para o lançamento internacional, a Apple não forneceu nenhum dado sobre as vendas nos EUA desde 11 de março, quando lançou o novo iPad, uma versão mais fina e rápida do aparelho, que possui duas câmeras para fazer videoconferências.

Uma semana e meia depois do início das vendas, centenas de clientes continuam a formar filas em lojas. Muitos saem de mãos vazias devido a ausência de estoque. Alguns analistas especulam que a Apple previu mal a demanda, devido ao esgotamento generalizado do produto.

No momento, o tempo de espera por um iPad comprado pela internet é de 4 a 5 semanas.

“Estamos tendo uma demanda surpreendente pelo iPad 2 nos EUA, e clientes ao redor do mundo afirmam que mal podem esperar para pôr suas mãos em um”, afirmou o presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, em comunicado nesta terça-feira. “Contamos com a paciência de todos e estamos trabalhando para fazer iPads suficientes para todos.”

