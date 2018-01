Em Funny People"; novo filme de Judd Apatow; todos dizem "F*** Facebook!"" - Link - Estadão

Enquanto Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, visita o Brasil; nos EUA, os personagens do filme “Funny People”, de Judd Apatow (“O Virgem de 40 Anos”, “Ligeiramente Grávidos” e produtor de “Superbad”), que acaba de estrear, mandam alguns “F*** Facebook” em cena. Jonah Hill e Seth Rogen (ambos de “Superbad”) dão o pontapé inicial à esculhambação ao planejar piadas para uma ação do MySpace que acontece no filme. Logo depois, é James Taylor, o cantor, que espinafra o Facebook. Adam Sandler completa a cena, fazendo piadas sobre amizades online. A comédia deve estrear no Brasil em setembro.