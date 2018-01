Em Janeiro de 2011 - Link - Estadão

O maior evento de tecnologia do Brasil estará de volta ao Centro Imigrantes, em São Paulo, entre os dias 17 e 23 de janeiro do ano que vem. A Campus Party 2011, quarta edição do evento idealizado pelo espanhol Paco Ragageles no Brasil, está com inscrições abertas.

O calendário de atrações ainda não foi divulgado. Segundo a assessoria de imprensa do evento, ele está em fase de definição de parceiras e patrocínios.

Alguns grande nomes, no entanto, já estão confirmados (veja abaixo) e as quatro zonas temáticas (ciência, criatividade, inovação e entretenimento digital) estão definidas. Também haverá espaço para os campuseiros apresentarem projetos para especialistas e empresários do ramo e aprenderem a tirar as ideias do papel.

A quarta edição do evento também traz a fundação do instituto Campus Party, que será presidido por Bruno Souza, conhecido como JavaMan, por ter criado a Sociedade de Usuários da Tecnologia Java.

Dentro da chamada Zona Criatividade estarão as áreas de música, social media – que será comandada por Edney Souza, cocriador da primeira rede profissional de blogs do Brasil, o InterNey Blogs – e design, fotografia e vídeo, que terá a curadoria feita pelo instituto Sérgio Motta.

A responsabilidade foi assumida por Renata Motta, diretora do instituto, e Gisele Beiguelman, diretora artística. Elas pretendem, além de trazer as últimas novidades tecnológicas da área audiovisual – como o cinema 4K, de altíssima resolução –, promover o debate sobre como a tecnologia pode servir para a criação de experimentações inovadoras.

A ideia é criar uma documentação colaborativa online, onde ficará reunido o conteúdo produzido pelos participantes. Além da segunda edição do concurso Internet World’s Worst, que elege os cinco piores sites do mundo, o instituto também pretende promover de seis a dez atividades por dia, entre oficinas e palestras.

Serviço:

CAMPUS PARTY 2011, de 17 a 23/1,

no Centro de Exposições Imigrantes,

São Paulo. Inscrições apenas pelo site (R$150) até o esgotamento das 6.500 vagas – com desconto (R$130) até 20

de outubro.

Informações: www.campus-party.com.br