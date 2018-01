Em meio à crise, cresce a influência de Arianna Huffington dentro do Uber - Link - Estadão

Lucas Jackson/Reuters Arianna Huffington, a conselheira cada vez mais influente da Uber

Entre investigações internas contra assédio sexual e renúncias de líderes na Uber, a empresária Arianna Huffinton vem ganhando influência na empresa. Desde que se juntou à companhia, há 14 meses, Arianna tornou-se uma das principais vozes do Uber. Nos bastidores, a conselheira tem recrutado cada vez mais nomes de sua confiança para cargos, inclusive executivos.

Recentemente, Ariana convidou Wan Ling Martello, à frente da Nestlé na Ásia, para fazer parte do conselho do Uber. Agora as duas, unidas a Bill Gurley, membro do conselho e sócio dos empreendimentos Benchmark, devem comandar as mudanças mais urgentes da empresa, que precisa superar escândalos e aprimorar a cultura empresarial.

Nos últimos meses, o aplicativo de caronas tem enfrentado uma grave crise interna. Desde fevereiro, a empresa conduz uma investigações sobre sua cultura de trabalho, após ex-funcionários fazerem denúncias de assédio sexual e moral.

Na semana passada, o presidente-executivo do Uber, Travis Kalanick, apresentou uma carta de afastamento por tempo indeterminado e, no mesmo dia, o empresário David Bonderman, também membro do conselho, anunciou a sua saída após fazer um comentário machista durante reunião da empresa.

Preocupação. Ainda que seja uma das fundadoras do The Huffington Post, Arianna não estava entre as lideranças mais promissoras da empresa. Já no Uber, em um momento de tanto fluxo de pessoas e processos internos, a empresária está mostrando uma personalidade charmosa e persuasiva.

"Saber como lidar com crises sem ser sobrecarregado - manter a cabeça enquanto as pessoas ao redor estão perdendo a deles - é a qualidade de liderança mais importante", afirmou Arianna ao jornal The Times.