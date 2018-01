Em que o Kindle se sai melhor - Link - Estadão

Muito se fala que Kindle e iPad não são necessariamente concorrentes. O primeiro é para aqueles que leem muito, enquanto que o tablet tem diversas funções para as mais variadas necessidades. Mas em um ponto os aparelhos travam combate: na leitura, é claro. O Kindle não sofre com reflexos em sua tela e conta com uma tinta eletrônica que facilita a leitura. Já o iPad permite elementos como vídeos, fotos, gráficos e conecta à internet, permitindo ao usuário ter toda a web como biblioteca. Tentando provar que, se seu objetivo é ler, o Kindle é a melhor opção, a Amazon atacou de forma direta a Apple e o iPad no comercial abaixo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook