Em que posso ajudar? - Link - Estadão

Foi uma semana cheia no universo dos assistentes digitais. A Amazon lançou uma nova versão de seu Echo. Chama-se Echo Look e é um pequeno totem para o qual pode se dar ordens: toque tal música no Spotify, ligue o Netflix naquele episódio. O diferencial deste é que tira fotos do dono quando pedido e dá uma opinião sobre duas combinações distintas de roupa. O que está mais na moda? Echo Look diz que sabe. Não bastasse, o Google anunciou que vai licenciar para fabricantes de hardware seu Google Assistant. E, enquanto isso, a Orange, uma das maiores redes de telecomunicações da Europa, afirmou que lançará seu próprio assistente no início do ano que vem.

O assistente digital mais conhecido está há alguns anos, já, no bolso de todos que têm um iPhone. É a Siri. Quase ninguém a usa, mas um bilhão de pessoas a carrega. Quem usa Siri, em geral, o faz para ditar mensagens rápidas no celular. É mais fácil do que pinçar no teclado virtual. A tecnologia, porém, avançou muito desde seu lançamento. Assistentes como o Echo e o Google Home saíram do celular para se tornar totens que se usa em casa. Controlam televisões inteligentes, acendem e apagam luzes e são perfeitamente capazes de pedir um Uber mediante comando de voz. O do Google, desde esta semana, também armazena receitas colhidas na web e, levado para a cozinha, vai ditando num passo a passo. E você pode até perguntar: repete a quantidade de ovos, por favor?

Ainda parecem pouco úteis. Mas não custa lembrar: o primeiro iPhone permitia navegar pela web como nunca antes num aparelho móvel. E, no entanto, não tinha 3G. Só funcionava direito quando conectado a uma rede Wi-Fi. Não tinha GPS, a localização em seus mapas era muito precária. A câmera? Dois megapixels. O primeiro bom smartphone não nasceu pronto, era não mais que promessa do verdadeiro potencial. É nesse estágio que estamos nos assistentes digitais.

Em alguns anos, não muitos, seu assistente vai antecipar sua necessidade e comprar passagens, marcar hotel, entrar em contato com o assistente de seu melhor amigo na cidade destino para agendar um chope. Isso ainda é ficção, mas a tecnologia necessária para chegar lá já é conhecida.

Muita gente tentou dominar o mundo dos smartphones, mas só Apple e Google conseguiram. Campeões anteriores, como Microsoft e Nokia, rodaram. Não será diferente com os assistentes. O mundo vai padronizar para um ou dois. Quem vencerá a corrida?

Dificilmente serão a francesa Orange ou a alemã Deutsche Telecom, que também planeja lançar o seu. Por um motivo muito simples: base instalada. Reconhecimento de voz – a capacidade de transformar palavras ditas em texto interpretável – já funciona bastante bem. O problema difícil de resolver é um de aprendizado de máquina, aquele tipo de inteligência artificial que permite ao dispositivo aprender a partir de muitas instruções para ampliar seu repertório.

Ou seja: quanto mais um assistente digital é usado, melhor ele fica. E é exponencial. Neste sentido, o Google sai na frente. Afinal, são 1,6 bilhão de smartphones Android. E seu plano de licenciar o assistente mira exatamente nisso. Quanto mais empresas bolarem máquinas que recebem ordens rodando a inteligência Google, mais experiência o software terá e mais precisão ganhará. Esta é a corrida na qual tantos estão se lançando.

O potencial de lucro tampouco é pequeno. Não é à toa que a Amazon lançou este aparelho que avalia como você se veste. Ela juntará uma quantidade de informações ímpares sobre seu gosto pessoal. Da próxima vez que entrar na loja virtual, adivinhe o que lhe será oferecido.