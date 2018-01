Em SP; produtora projeta mensagens de boas festas em fachada - Link - Estadão

Todas as noites – das 20h a 1h, até o dia 23/12 – qualquer um pode entrar em http://bossa.in/love/ e desenhar sua mensagem, que será reproduzida no mesmo momento na sede da produtora, através de um projetor de luz. Mesmo se você não for de SP, é possível assistir às projeções da campanha (chamada Send Your Love) ao vivo, via streaming, e integrar as mensagens com o Facebook.