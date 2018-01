Em transição; Nokia lança smartphones - Link - Estadão

O Nokia World, o maior evento realizado pela empresa, trouxe nesta terça-feira, 14, o que pode ser o último grande lançamento de celulares da atual gestão que deixará a empresa nos próximos meses.

A maior fabricante mundial de celulares vive um momento ruim desde o ano passado, quando vem perdendo participação no mercado de aparelhos portáteis, que por sua vez cresceu 24% desde o final de 2009, segundo o instituto de pesquisa Gartner.

Não bastassem os números, recentemente houve uma troca de cadeiras no corpo executivo da Nokia, com a saída do presidente executivo, do cabeça do conselho e a renúncia, na segunda-feira, 13, do presidente do setor de smartphones e serviços, Anssi Vanjoki, mais forte candidato a assumir a chefia da empresa.

Para afastar possíveis más impressões causadas pelo baixo desempenho no mercado de smartphones, Anssi Vanjoki – o mesmo que renunciou ao cargo – apresentou na abertura do evento três novos smartphones: o C6-01, o C7 e o E7. Ele assumiu que a empresa passa por um período de “transição desafiadora”, mas que agora eles “olharão para o futuro”.

Aparentemente, as novidades anunciadas mostram que estão no caminho.

O C6-01 é uma versão melhorada da anterior. É mais leve, capacidade de espaço dobrada, OS atualizado e câmera mais potente. No geral, ficou tudo bem atraente: câmera de 8 megapixel, dual LED flash, Symbian^3 (a última versão do sistema operacional lançada pela Nokia e já utilizada em outros aparelhos), tela AMOLED de 3.2 polegadas capacitiva (mais sensível), câmera para videoconferência e vídeo gravando em HD 720p. Tudo isso pesando 131 gramas na mão e prováveis € 260 euros no bolso.

Seu parente, o C7 é semelhante, mas pesa um grama a menos, é 3mm mais fino, a tela é de 3.5”, tem 8 GB de memória interna (contra os pobres 340 MB da C6), maior capacidade interna (40 GB contra os 32 da primeira), assim como o preço, previsto para € 335 euros. O resto é igual, exceto pela aparência. A Nokia destaca o revestimento de aço inoxidável e vidro que lhe deram o direito de ser chamado de o “mais lustroso” dos aparelhos no mundo.

O terceiro é o E7, que é uma mistura dos recursos da família “C”, com o teclado QWERTY deslizante do N97 e a cara do N8. As especificações, em geral, são iguais às do C6 e C7. As diferenças está no tamanho, já que este é maior e 50g mais pesado, além de uma tela de 4” e 16 GB de memória interna. Seu diferencial está nos recursos a mais voltados para quem quer usá-lo para o trabalho, como facilidades para uso de email.

Os executivos ainda apresentaram o modelo N8, smartphone melhor equipado no que se refere a recursos multimídias, graças à câmera de 12 megapixel, flash Xenon, resolução para vídeo a 720p HD, e mesmo assim é menor mais leve que o E7, aproximando aos “C” inclusive pelo tamanho da tela, 3.5”.

Anssi, prevendo possíveis questionamentos, já adiantou que por enquanto não há novidades em relação ao MeeGo, sistema operacional baseado em Linux voltado para portáteis, que é um projeto da Nokia e da Intel, que juntariam o Moblin (da Intel) e o Maemo (da Nokia). Seu anúncio foi feito em fevereiro, durante o Mobile World Congress, em Barcelona, mas provavelmente terá que esperar até novembro, durante a Conferência de Dublin, para tornar-se real.

A empresa anunciou sua volta (“Nokia is back”) e relembrou a todos, principalmente a seus concorrentes, os números de venda e sua ocupação no mercado. Publicaram, por exemplo, que, em média, 260 mil smartphones da Nokia são vendidos diariamente (mais do que os iOS e Android somados) e deram a pista do setor em que pretendem investir. “Até 2013, 800 milhões de pessoas estarão usando GPS nos seus smartphones. Logo, tudo na internet terá coordenadas. Isso é o espaço que nós queremos dominar”.