Em um ano; Facebook dobra de tamanho nos Estados Unidos - Link - Estadão

O avanço vertiginoso do Facebook pelo mundo, desde que abriu em 2006, não é segredo para ninguém. No entanto, 2009 foi um ano surpreendente até para um site tão acostumado a crescer. A maior das redes sociais simplesmente dobrou de tamanho nos Estados Unidos no ano passado segundo uma pesquisa da consultoria comScore, e somou 111,9 milhões de visitantes norte-americanos em dezembro de 2009. No mesmo mês de 2008, eram 54,5 milhões. Impressionante, não?

Como se já não bastasse, o site se tornou também o quarto domínio mais acessado, subindo sete posições em relação ao ranking do ano anterior. Nada menos que 7% do tempo gasto pelos norte-americanos na web vai para a rede de Mark Zuckerberg.

Não é a toa que o serviço ultrapassa um a um as redes sociais mundo afora, e já é líder em países tão díspares como Colômbia e Austrália. Apenas alguns países, inclundo o Brasil com o Orkut, resistem com outras redes. Será que em 2010 o Facebook ganha o topo também por aqui? É esperar para ver.