Embraer e Telebras se unem por comunicação no espaço - Link - Estadão

A empresa criada pelas duas trabalharão em satélite que responderá também pelo Plano Nacional de Banda Larga

FOTO: Wikimedia Commons

SÃO PAULO – A Embraer e Telebras assinaram hoje acordo para a criação da Visiona Tecnologia Espacial, empresa cujo capital social será 51% da Embraer e 49% da Telebrás. A Visiona participará do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE), conforme Memorando de Entendimento anunciado em novembro de 2011.

—-

Segundo comunicado da Embraer ao mercado, o objetivo inicial da empresa é atuar no Satélite Geoestacionário Brasileiro para atender às necessidades de comunicação satelital do Governo Federal, incluindo o Programa Nacional de Banda Larga e um amplo espectro de transmissões estratégicas de defesa.

A Visiona terá sede no Parque Tecnológico de São José dos Campos, São Paulo, onde também assumirá o papel de líder do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Espaciais, atuando em parceria com entidades de ensino e pesquisa aeroespacial do País e acelerando a capacitação do setor espacial brasileiro.

/Agência Estado