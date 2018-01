Eminem é o mais 'curtido' - Link - Estadão

É oficial: Eminem é o artista vivo de quem mais pessoas no Facebook dizem que gostam.

O rapper de Detroit superou Lady Gaga esta semana nesse quesito. No momento há 28.991.723 pessoas que afirmam gostar dele, contra 28.935.516 que dizem gostar de Lady Gaga.

Eminem, 38 anos, vem recebendo ultimamente em média meio milhão de adeptos por dia, segundo a Famecount. A continuar neste ritmo, em breve ele deve superar Michael Jackson como o artista “preferido” no Facebook, já que o Rei do Pop conta atualmente com 29,1 milhões de indicações.

Mas, no quadro mais amplo de influência nas redes sociais, Lady Gaga está muito à frente de Eminem em matéria de seguidores no Twitter, com 5 milhões a mais que o rapper, que também passa por longos períodos de obscuridade.

Esta semana, Eminem alcançou a marca de 1 bilhão de vezes em que suas músicas foram tocadas no YouTube, tornando-se com isso apenas o terceiro artista a conseguir esse feito.

Ele perde para Lady Gaga e Justin Bieber nesse quesito, estando atrás dos dois por uma diferença de 190 milhões e 340

milhões de vezes, respectivamente, em que suas músicas foram tocadas.

/ Kevin Rutherford (Billboard)