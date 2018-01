Emirados fazem acordo e liberam Blackberry - Link - Estadão

Família anda em shopping em Dubai. Foto: Mosab Omar (Reuters)

Os Emirados Árabes Unidos reviram a ameaça de suspender os serviços do BlackBerry após solucionar um entrave com a canadense Research in Motion (RIM), fabricante do aparelho, informou a agência de notícias estatal WAM, nesta sexta-feira, 8.

Os Emirados iriam suspender os serviços de mensagens instantâneas, e-mail e navegação do BlackBerry em 11 de outubro, a menos que a RIM apresentasse uma forma de instalar servidores criptografados no país, para que o governo possa ter acesso a email e outros dados.

“A autoridade regulatória de telecomunicações (TRA) confirmou que os serviços do BlackBerry agora estão de acordo com a estrutura regulatória de telecomunicações dos Emirados”, segundo a agência.

“Assim, todos serviços do BlackBerry nos Emirados continuarão a operar normalmente e nenhuma suspensão ocorrerá em 11 de outubro”, acrescentou, sem fornecer mais detalhes sobre o acordo.

Arábia Saudita e Índia também ameaçaram interromper tais serviços, mas chegaram a um acordo com a RIM.

Antes do acordo, informações enviadas para e a partir de aparelhos BlackBerry eram criptografadas e armazenadas em servidores fora dos Emirados.

