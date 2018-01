'Emoji' é a língua preferida dos jovens na internet; diz estudo - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Quatro em cada dez mensagens enviadas atualmente são formadas apenas por emojis. Foi o que apontou um estudo da Universidade de Bangor, no País de Gales. De acordo com a pesquisa, que ouviu dois mil britânicos, o uso dos emojis está crescendo rapidamente, especialmente entre crianças. Segundo o estudo, apenas duas em cada dez pessoas nunca recorrem ao alfabeto pictográfico.

A maioria dos entrevistados, 62%, disse usar mais os emojis que há dois anos. Entre os jovens, os símbolos são ainda mais populares. Entre os consultados com idade entre 18 e 25 anos, 72% afirmaram achar mais fácil expressar emoções com emoji do que com palavras. A pesquisa também apontou o emoji mais popular entre os entrevistados: a carinha sorridente (smiley face). Ela foi seguida pelo smiley que chora enquanto sorri, o coração, a carinha com bochechas vermelhas e o “joinha”.

De acordo com outro levantamento, feito pelo Global Language Monitor (GLM), o emoji de coração foi a “palavra” mais usada no ano passado. O símbolo foi o primeiro emoji criado, há vinte anos, em uma companhia telefônica do Japão. Segundo a pesquisa da GLM, os emojis se popularizaram com o uso das redes sociais.

Visando este crescimento dos símbolos japoneses nas redes, a pizzaria Domino’s anunciou que vai adotar um sistema de delivery pelo Twitter que vai aceitar pedidos apenas com emojis de pizzas. A previsão é de que a iniciativa comece ainda este mês nos Estados Unidos.