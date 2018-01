Emojis terão cores diferentes em nome da diversidade - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Unicode Consortium, entidade responsável pela padronização de emojis no mundo, determinou que a partir do meio do ano que vem, os emojis (ou emoticons) passarão a contemplar outras cores de “pele”. Tudo em nome da diversidade.

“Pessoas de todo o mundo querem ter emojis que reflitam a diversidade humana, especialmente as diferentes cor de pele”, diz o relatório publicado nesta segunda, 3.

A entidade, da qual fazem parte representantes de empresas como Google e Apple, diz ainda que as figurinhas originalmente foram pensadas para representarem expressões com cores mais genéricas, embora por seguirem as origens japonesas sigam “tons de pele levemente mais claros”.

O padrão Unicode 8.0 acrescentará, portanto seis tons de pele aos emojis com aparências humanas, seguindo a escala de cores de Fitzpatrick, que inclui branca, morena clara, morena moderada, morena escura e negra.

Vale notar que os padrões da Unicode não são necessariamente adotados quando publicados; a adoção depende das empresas que usam os símbolos em aplicações de mensagens – o que envolve fabricantes de celular, sistemas operacionais, serviços de internet (como Google e Bing) e apps.