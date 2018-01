Empresa brasileira vende avaliações no Lulu - Link - Estadão

Lulufake vende planos de avaliações para usuários que quer fazer o seu ‘marketing pessoal’ na rede feminina

SÃO PAULO – Um grupo de brasileiros aproveitou a onda do app de avaliações de homem, o Lulu, e criou um negócio de compras de boas avaliações. Ao contratar os serviços do LuluFake, divididos em três planos diferentes, o homem pode escolher o perfil de hashtags que receberá. O Lulufake se aliou ao NamoroFake, serviço de “aluguel de namorada” no Facebook, e diz contar com “mais de 7 mil meninas cadastradas” e, portanto, aptas a entrar no Lulu e fazer as avaliações anônimas.

O rebuliço causado pelo aplicativo Lulu foi grande no Brasil. Muitos já tiraram seus perfis da rede e outros, preferiram adotar a versão para homens criada por um grupo de três brasileiros, e que ganhou o nome de Tubby – o nome do Bolinha, uma oposição clara à Luluzinha. Um estudante de Direito de São Paulo, de 28 anos, se tornou o primeiro a processar o app por danos morais e indevida utilização da sua imagem.

O Lulufake é a saída para quem quer “jogar o jogo delas”, como diz o estudante de administração da ESPM e fundador do site Nicolas Moreira à INFO, o qual espera “transformar o Lulu na maior ferramenta de marketing pessoal dos homens”. “Estamos usando o bom-humor para anular os possíveis efeitos negativos do Lulu na reputação dos homens.”

Como o sistema de avaliação do Lulu está baseado em nota e frases que indicam o perfil do avaliado (como “#UsaRider, #CurteRomeroBritto, #MaisBaratoQuePãoNaChapa, #BarbaPorFazer, #CarroDoAno, #SaiBemNaFoto, #SemMedoDeSerFofo, #PagaConta), o LuluFake permite o usuário escolher o perfil que deseja ter, esteja ele solteiro (Romântico, Bom partido, Inteligente, Comediante, Garanhão ou Estrela pornô) ou namorando (Fiel + Romântico, Fiel + Inteligente, Fiel + Comediante, Fiel + Bom de cama). Os planos de serviços determinam a quantidade de avaliações que se deseja obter: “Pegador” (ganha 1 avaliação em até 72 horas), por R$ 9,90; “Comedor” (ganha 5 avaliações em até 48 horas), por R$ 24,90; e “Kid Bengala” (15 avaliações em até 24 horas), por R$ 49,90.