Empresa criadora do Candy Crush planeja fazer IPO - Link - Estadão

ESTOCOLMO – A empresa sueca King, criadora do game para dispositivos móveis Candy Crush Saga, planeja sua estreia no mercado de ações norte-americano. A empresa deu entrada no seu pedido de abertura de capital (procedimento conhecido pela abreviação em inglês IPO) nesta terça-feira, 18, na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). Alguns analistas consideram que isso poderá avaliar a companhia em mais de US$ 5 bilhões e incentivar a listagem de outras empresas de tecnologia neste ano.

No entanto, alguns especialistas estão com dúvidas se a King manterá seu rápido ritmo de crescimento, principalmente pela dificuldade que outras produtoras de jogos sofreram para manter o sucesso.

O presidente-executivo da companhia, Riccardo Zacconi, minimizou as preocupações, afirmando que o grupo, com 48,2% de seu controle detido pela firma de private equity Apax Partners, já lançou cinco jogos até o momento e todos atraíram uma fiel base de seguidores.

O prospecto de oferta pública inicial deu uma primeira visão ao balanço da King, que gerou US$ 231,9 bilhões em receitas no ano passado.

A companhia afirmou que vai levantar até US$ 500 milhões na listagem, mas a quantia final do IPO pode ser diferente.

