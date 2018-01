Empresa de Israel informa problema em bateria de celular da Samsung - Link - Estadão

JERUSALÉM – A Scailex, que importa produtos da Samsung em Israel, disse nesta segunda-feira que tem registrado problemas com as baterias do popular telefone Galaxy S4. A Scailex disse que fez o anúncio depois que a mídia local informou sobre baterias com mau funcionamento.

Ao menos vinte baterias do S4 explodiram, informou a imprensa local. FOTO: Reprodução

O maior jornal israelense, o Yedioth Ahronoth, informou que milhares de baterias em Israel estavam inchando, e que ao menos 20 baterias explodiram.

“A partir do terceiro trimestre de 2013, começamos a receber indicações de problemas”, disse Scailex em um comunicado à bolsa de Tel Aviv. “A companhia esteve em contato constante e intensivo com a Samsung sobre esses problemas, e em fevereiro de 2014 iniciou uma análise independente.” A análise, disse, está em andamento.

A Samsung afirmou em resposta que mantinha controles de qualidade estritos. “As baterias com inchaço nunca foram determinadas como a causa de casos de explosão”, disse a companhia em comunicado enviado à Reuters.

“No entanto, para garantir uma boa qualidade de experiência para nossos consumidores, a Samsung vem oferecendo substituições para as baterias que incham sem custos, independentemente do período de garantia, desde outubro de 2013″.

A Scailex não listou problemas específicos encontrados, mas disse que transmitiu os detalhes que coletou para a Samsung e que pediu esclarecimentos. A Scailex disse que não estava a par de problemas similares no Galaxy S4 produzidos após janeiro de 2014.

/ REUTERS