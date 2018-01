Empresa descobre brecha em sistema da Siemens - Link - Estadão

Vulnerabilidade pode permitir que hackers operem sistemas de controle industrial remotamente

LAS VEGAS – Imagine que hackers com más intenções e computadores de última geração obtenham o controle remoto de uma usina elétrica e a explodam, matando pessoas e ameaçando provocar mais caos se um enorme resgate não for pago. Parece um enredo saído de um filme de ação de Hollywood, mas os participantes de uma das maiores conferências de hackers do mundo, ocorrida na semana passada, aprenderam que tal cenário não é tão improvável quanto pode parecer.

Algumas das pesquisas mais alarmantes cujos resultados foram divulgados nas conferências Black Hat e Defcon, em Las Vegas, revelam vulnerabilidades em sistemas de computação antigos que gerenciam usinas de energia, fábricas de produtos químicos, sistemas de distribuição de água e outras instalações industriais ao redor do mundo.

A empresa de pesquisas NSS Lab revelou uma “porta dos fundos” em sistemas de controle indústrial da alemã Siemens que poderia permitir que hackers causassem estragos em usinas nucleares, gaseodutos e oleodutos, sistemas de tratamento de água, fábricas de farmacêuticos e outros empreendimentos críticos para a infraestrutura.

A “porta dos fundos” é um ponto de acesso não documentado que permite que alguém invada remotamente o sistema usando softwares de comunicação com protocolos “telnet”, além de uma senha de seis caracteres usada em todos os sistemas da Siemens e que não pode ser alterada.

Alexander Machowetz, porta-voz da Siemens, disse que a companhia estava investigando o assunto. “Não estamos cientes de nenhum caso real em que um hacker tenha influenciado o controle de uma fábrica de algum de nossos clientes”, disse.

No último verão (do hemisfério norte), pesquisadores descobriram o vírus Stuxnet, feito para atacar os sistemas de controle industrial da Siemens que operam máquinas complexas em fábricas. O Stuxnet foi usado para atacar uma fábrica de enriquecimento nuclear em Irã, em um duro golpe para o programa nuclear do país.

