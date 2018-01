Empresa do Angry Birds pronta para listar ações - Link - Estadão

Após apresentar ganhos fortes em 2011, Rovio considera finanças adequadas para abertura de capital

HELSINQUE – A Rovio Entertainment, fabricante dos jogos Angry Birds, disse que as finanças da companhia estão adequadas para uma abertura de capital, após apresentar ganhos fortes em 2011, na primeira divulgação de resultados da empresa.

A companhia prevê desempenho robusto este ano e afirmou que agora está tomando as medidas para atender às exigências de governança corporativa e, assim, realizar uma oferta pública oficial de ações (IPO, em inglês).

“Esta companhia está se preparando e ficando pronta”, disse o diretor de relação com investidores da Rovio, Anders Lindeberg.

As vendas em 2011 somaram 75,4 milhões de euros (US$ 99 milhões) e o lucro antes de impostos foi de 48 milhões de euros. A companhia não forneceu resultados anteriores, mas disse que as vendas de 2010 ficaram na casa dos US$ 10 milhões.

A Rovio, fundada em 2003, foi avaliada em até US$ 9 bilhões dois anos depois de ter lançado seu primeiro grande sucesso, o Angry Birds para iPhone.

Desde então, os jogos já foram baixados mais de 800 milhões de vezes e tinham 200 milhões de usuários ativos até o fim de 2011, pouco menos que os 240 milhões da Zynga.

/ Reuters