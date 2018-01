Empresa israelense lança GPS para lugares fechados - Link - Estadão

JERUSALÉM – Uma fabricante de tecnologia israelense lança nesta semana um novo aplicativo para smartphone que permitirá aos desorientados andar em shoppings, estacionamentos, hospitais e aeroportos sem se perder, graças a um GPS para espaços fechados.

O novo aplicativo, Inside, desenvolvido pela empresa de base tecnológica Shopcloud, busca revolucionar o mercado derrubando uma das barreiras físicas mais incômodas: os tetos que bloqueiam as bússolas comuns que dependem dos satélites.

Usuários desorientados, com pouca memória fotográfica ou simplesmente má orientação, poderão contar a partir de agora com uma equipe de navegação confiável em interiores, que será lançada amanhã, terça-feira e já pode ser utilizada em vários shoppings, estádios esportivos e alguns hospitais de Israel.

“Acontece com todos: você está caminhando no centro comercial há horas e de repente não tem ideia de onde estacionou”, comentou Gil Devora, fundador e presidente da Shopcloud ao jornal Ha’aretz.

O executivo deu outros exemplos comuns: “Você está em um hospital e precisa encontrar o quarto 117 da maternidade: onde fica? Ou marcou com alguém em uma cafeteria no shopping..”.

Os exemplos são muitos e a nova ferramenta, em que uma equipe trabalha desde 2012, busca dar soluções para todos eles com a máxima confiabilidade.

“A companhia garante precisão absoluta, e, embora estejamos em período de testes, estará plenamente acessível a partir de maio”, referiu.

A companhia trabalhou para cartografar como fizeram outras famosas tecnologias especialistas em mapas, em diferentes edifícios e instituições, dos quais se criaram bases de dados extensivos em imagens.

A aplicação reúne as imagens em tempo real através da câmera e localiza onde se encontra o indivíduo, graças a outros sensores do telefone inteligente que permitem guiá-lo com exatidão a seu destino.

“O que é único no Inside é que não dependemos de nenhum hardware ou instalação por parte do usuário ou do proprietário do prédio”, ressaltou o presidente responsável pelo aplicativo, que será gratuito e cujo funcionamento pode ser visto no vídeo abaixo.

INSIDE – Indoor Navigation demo from Inside Navigation on Vimeo.

/EFE