Empresa pró-Wikileaks pode perder sede - Link - Estadão

Jornal quer que DataCell, empresa que administra doações para o Wikileaks, saia do prédio que dividem na Islândia

SÃO PAULO – A Árvakur, dona do jornal diário islandês Morgunblaðið, quer que a DataCell, empresa que administra transferências de dinheiro para o Wikileaks, mude seus escritórios do edifício que dividem na cidade de Hádegismóa, vizinha à capital Reykjavík.

De acordo com o jornal Visir, Ólafur Sigurvinsson, diretor da DataCell, afirmou que a Árvakur espera que a DataCell remova seus escritórios do edifício por desaprovar sua proximidade aos jornalistas do Morgunblaðið, e que, além disso, está descontente com a presença da jornalista Kristinn Hrafnsson, representante do Wikileaks na Islândia.

Sigurvinsson afirma não ser contrário à mudança de edifício, mas garante que há custos consideráveis envolvidos na possível transição. Para a mudança, ele pede aproximadamente US$ 215 mil. Faz duas semanas que o diretor fez uma contraproposta, e as duas companhias ainda não entraram em um cordo.

A DataCell chamou a atenção internacional no ano passado, quando as companhias Visa e PayPal bloquearam o repasse de donativos para o Wikileaks, e a empresa concordou em continuar a transferir fundos para o site.

