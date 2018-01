Empresa se desculpa a usuários do iPad - Link - Estadão

A AT&T informou na quarta-feira, 9, que alguns usuários do iPad, da Apple, haviam sofrido exposição de informações pessoais devido a uma falha de segurança de rede, dois meses depois que o computador tablet foi lançado e superou todas as expectativas de vendas.

O problema, reportado inicialmente pelo site Gawker, levou à exposição de endereços de e-mail apenas, de acordo com comunicado da AT&T. A operadora de telefonia móvel tem direitos exclusivos sobre o iPad e o iPhone nos Estados Unidos.

A companhia se desculpou e anunciou que entrará em contato com os consumidores que ficaram expostos à falha de segurança. A AT&T informou ter descoberto o problema na segunda-feira, e que ele já foi corrigido.

“A questão chegou rapidamente aos mais altos escalões da companhia e já estava corrigida na terça-feira; na prática, essencialmente desligamos o recurso que estava revelando os endereços de e-mail”, informou o porta-voz da AT&T Mark Siegel, em comunicado via e-mail.

A Apple não retornou imediatamente um pedido de comentários.

O iPad, lançado em abril, já vendeu mais de 2 milhões de unidades em todo o mundo. O entusiasmo quanto ao aparelho — que junto com o iPhone terá participação fundamental na estratégia de crescimento internacional da companhia — ajudou a Apple a superar a Microsoft, em maio, e se tornar a empresa de tecnologia com maior valor de mercado no mundo.

Entretanto, as rivais Dell e Hewlett-Packard já se mobilizaram para colocar produtos concorrentes no mercado ainda incipiente, e o problema de segurança poderia causar entraves ao aparelho que a Apple lançou há dois meses.

Na quarta-feira, o Gawker foi informado por um grupo de hackers sobre o defeito e recebeu uma lista de endereços de e-mail.

A reportagem publicada pelo site informava que mais de 100 mil contas de e-mail de usuários do iPad poderiam ter sido comprometidas. O Gawker informou ter obtido uma lista de endereços de e-mail de celebridades, políticos e presidentes de empresas.