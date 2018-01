Empresários lamentam morte de Steve Jobs - Link - Estadão

Executivos da General Electric, Foxconn, SAP, China Mobile e Softbank classificam ex-CEO como “herói” e “gênio”

Em homenagem a Steve Jobs, fã coloca iPad mostrando vela ao lado da foto do ex-CEO em uma loja da Apple em Hong Kong, na China. FOTO: Tyrone SiU/Reuters

LONDRES – Vários executivos e empresas lamentaram nesta quinta-feira, 6, a morte de Steve Jobs, cofundador da Apple, no dia anterior. O executivo-chefe da General Electric, Jeff Immelt, qualificou Jobs como “um herói para todos nesta geração” e definiu sua morte como uma tragédia. Segundo ele, Jobs era “tanto um sonhador como um fazedor”, responsável por tornar a Apple “uma máquina de execução” em termos de desempenho, além de destacar sua atenção aos detalhes.

A Foxconn Technology, uma gigante de Taiwan do setor de tecnologia da informação e grande fornecedora da Apple, qualificou Jobs como um “verdadeiro herói”. Um comunicado do fundador da Foxconn, Terry Gou, destacou que Jobs ajudou a fazer da tecnologia algo belo, mudando a vida de pessoas pelo mundo.

Os dois executivos-chefes da fabricante de softwares alemã SAP disseram que o mundo perdeu “um visionário, um criador e uma boa pessoa”. Bill McDermott e Jim Hagemann destacaram as ideias que representaram rupturas, “realizadas em uma escala quase ilimitada”.

O chairman da China Mobile, Wang Jianzhou, enviou uma mensagem de condolências à Apple. Em nome da empresa, Wang destacou o extraordinário espírito inovador de Jobs. “Eu conheci o sr. Jobs, seu fervor e sua paixão por sua causa são inesquecíveis.”

Masayoshi Son, o executivo-chefe da Softbank, empresa de telecomunicações com a qual a Apple lançou o iPhone e o iPad no Japão, também lamentou a morte. “Steve era realmente um gênio de nossa era, um homem com rara habilidade para fundir arte e tecnologia. Durante séculos de agora em diante, ele será lembrado ao lado de Leonardo da Vinci. Suas descobertas continuarão a brilhar para sempre.”

As informações são da Dow Jones.

/ Gabriel Bueno (Agência Estado)

