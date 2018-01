Empresas expandem rede de Wi-Fi grátis - Link - Estadão

Provedores brasileiros testam projetos de Wi-Fi grátis

“Um mundo de Wi-Fi livre”. Esse é o slogan ambicioso da empresa espanhola Fon, que teve uma boa ideia: por que não aproveitar parte da conexão dos usuários para criar uma boa cobertura de Wi-Fi? A empresa opera com um roteador específico, comprado pelos usuários, que divide a conexão e dedica parte dela a construir a rede da Fon. Com isso, o usuário pode se conectar em qualquer um dos hotspots que a empresa já tem no mundo – hoje são quatro milhões. Há alguns no Brasil, mas a Fon não opera oficialmente por aqui.

No País, há poucas empresas na área. A maior fornecedora de Wi-Fi em espaços públicos no Brasil é a Vex, empresa surgida em 2002 que hoje tem 1,8 mil pontos de acesso em 140 cidades brasileiras. Nenhum deles é gratuito. Para usar a rede, o usuário pode pagar uma mensalidade de R$ 20 ou usar duas horas de internet por R$ 10.

Encontrar um ponto de Wi-Fi grátis é difícil, mas não impossível. E a tendência é que a rede wireless gratuita cresça. Em São Paulo, a operadora Net está implantando um projeto-piloto com algumas centenas de pontos de Wi-Fi livre – mas só para seus assinantes de planos de banda larga. “As pessoas cada vez mais estão com dispositivos conectados o tempo todo e demandam estar na internet também fora de casa e do trabalho. Estamos tentando estabelecer conexão para os clientes em áreas de interesse, como galerias, restaurantes e universidades”, explica Márcio Carvalho, diretor de produtos da Net.

A publicidade também pode custear a conexão gratuita. A empresa paulista GetWi oferece pontos em empresas e espaços públicos, onde o usuário se cadastra para poder navegar de graça. Quem paga a conta pode ser o dono do estabelecimento, que quer saber mais sobre o cliente (e recolhe dados), ou a publicidade, que pode aparecer de tempos em tempos durante a navegação. “Uma rede em um grande estabelecimento, como um shopping ou um estádio de futebol, é muito cara, e isso precisa ser rentabilizado”, explica André Freitas, sócio da empresa. “Foi a nossa melhor solução para algo perto do ‘open wireless’.”

Por enquanto, se você quiser se há Wi-Fi livre no seu caminho, consulte antes de sair de casa sites como o Wi-Fi Livre, que busca pontos de acesso gratuitos por tipo de estabelecimento e localização (e tem avaliações dos usuários) e o Mapa Wi-Fi, que usa o Google Maps para marcar os pontos com conexão.

