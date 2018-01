Empresas fazem campanha contra bullying - Link - Estadão

Facebook, Time Warner, revistas e outros canais de TV incentivam e facilitam meios de denunciar práticas de assédio

SÃO FRANCISCO – O Facebook e a Time Warner estão se unindo contra um problema que atormenta milhões de crianças e adolescentes. A parceria anunciada nesta terça-feira, 12, convoca Facebook e Time Warner para usar o poder de influência de cada uma para aumentar a conscientização sobre bullying e encorajar mais pessoas a denunciar abusos quando se depararem com um.

A participação do Facebook se justifica em função do reconhecimento da rede social, que já possui mais de 750 milhões de pessoas, como uma oportunidade para assédio, ao mesmo tempo que para amizades. “Acreditamos que, trabalhando juntos com os pais e professores, podemos ensinar os jovens a falar e parar com atos de bullying”, disse Sheryl Sandberg, diretor de operações do Facebook.

A campanha anti-bullying será promovida via internet, TV, rádio e várias revistas nos Estados Unidos. Ela está sendo lançada como “Stop Bullying: Speak Up” (algo como “Pare o Bullying: manifeste-se”), um tema que o Cartoon Network (da Time Warner) anuncia há um ano.

Agora, a mensagem está sendo estendida para o canal CNN e para três revistas – People, Time e Sports Illustrated.

Assim que a maioria das crianças retornarem às escolas após as férias, o Facebook planeja soltar na rede um novo aplicativo que deve transmitir vídeos de usuários se comprometendo a parar com atos de bullying. A rede social já possui um recurso que facilita a ação de denúncia do bullying online.

A Casa Branca estima que 13 milhões de estudantes ou quase 1/3 da população em idade escolar no EUA são alvos de bullying. Em uma pesquisa de 2009 gerenciada pela Associated Press e a MTV, metade das pessoas de 14 a 24 anos disseram já terem sido alvos de “ciberbullying”.

O assédio, que varia de ataques à orientação sexual de uma pessoa a seu estilo de se vestir, pode levar a problemas emocionais, drogas e, em situações extremas, suicídio.

Outros canais endereçados a um público jovem também adotaram posturas anti-bullying. Por exemplo, o canal Nickelodeon (da Viacom), que lançou uma campanha aconselhando seu público (com idades de 2 a 14 anos) sobre formas de se combater textos, e-mail e posts no Facebook que sejam insultuosos.

