Empresas paulistanas estão fora do comércio online - Link - Estadão

O levantamento foi realizado com mais de 1.200 empresas paulistanas e confirmou que apenas 36% delas atuam no segmento de e-commerce. Entre os principais motivos citados para a exclusão digital, estão a falta de tempo e infraestrutura para as empresas de São Paulo.

Entre as empresas que já fazem negócios pela internet, cerca de 40% delas revelam que o faturamento chega a representar até 10% de todo o lucro, enquanto 17% das empresas podem alcançar até 30% de seu faturamento pela web.