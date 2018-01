Encomendas mundiais de PCs caem 1;7% no 3º trimestre - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SEATTLE – As encomendas de computadores pessoais caíram 1,7% no período de julho a setembro na comparação anual, informou nesta quarta-feira a empresa de pesquisas IDC, no décimo trimestre consecutivo de declínio, mas melhor do que a estimativa de queda de 4,1% feita pela consultoria.

A Gartner, uma companhia de pesquisas rival, informou declínio de 0,5%.

A queda de 1,7% informada pelo IDC foi semelhante à do trimestre de abril a junho, o menor declínio desde que as encomendas de PCs começaram a cair no começo de 2012. As vendas de netbooks desabaram diante da competição com os tablets.

As encomendas para Estados Unidos e Europa subiram, impulsionados pela compra de PCs no atacado, ajudando as três maiores fabricantes, Lenovo, Hewlett-Packard e Dell a ter ganhos de mercado. Mas as encomendas para Ásia, maior mercado de computadores do mundo, continuaram caindo, ofuscando ganhos em outras regiões.

