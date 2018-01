Enfrentar iPhone é tarefa difícil - Link - Estadão

Destronar o iPhone pode ser tarefa difícil demais para alguns dos líderes do setor de celulares, entre os quais a LG Electronics, que estão batalhando por recuperar terreno perdido nos segmentos de celulares e serviços.

Nokia, Samsung Electronics e LG controlam 70% do mercado total de celulares, mas a dificuldade das empresas em deter o avanço acelerado da Apple no mercado de celulares inteligentes prejudicou seus resultados e agora desperta questões sobre as vantagens para as três de prosseguirem essa disputa.

A Apple, que ingressou no mercado de celulares apenas três anos atrás, produz um iPhone para cada 13 celulares vendidos pela Nokia, mas gera lucro total superior, com a venda desse número menor de aparelhos.

Depois dos problemas sofridos por concorrentes menores, como Motorola e Sony Ericsson, a divisão de celulares da LG registrou prejuízo recorde no segundo trimestre.

Além disso, o valor da marca da Nokia, um dos principais ativos da companhia, caiu 58% no ano passado, de acordo com estudo mundial conduzido pelo grupo de pesquisa de mercado Millward Brown. E isso pode ser apenas o começo.

“Nenhuma delas sairá rapidamente desses problemas, e eles podem até piorar antes que melhorem, dentro de um ano ou dois”, disse Greg Noh, analista da HMC Securities.

“Enquanto não conseguirem se diferenciar, a disputa será entre a Apple e as outras, e elas enfrentarão novos momentos difíceis, porque a concorrência só vai se acirrar, com novos fabricantes chegando ao mercado”, acrescentou.

Os celulares inteligentes respondem por 20% do mercado geral de celulares, mas o crescimento de 56% registrado pelo segmento supera de longe o crescimento setorial de 10%, de acordo com o Goldman Sachs, e esse é um dos principais motivos para que grandes empresas de diversos outros setores estejam sendo atraídas para esse mercado.

No mês passado, a Hewlett-Packard concluiu aquisição da Palm por 1,2 bilhão de dólares, enquanto muitos outros fabricantes de computadores, a exemplo da Acer, estão tentando conquistar uma fatia do mercado de celulares inteligentes.

/MIYOUNG KIM E TARMO VIRKI (REUTERS)