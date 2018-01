Engenheiro certificado aos 9 anos - Link - Estadão

A Macedônia está tentando virar um polo regional de tecnologia. Não poderia, portanto, ficar mais orgulhosa de Marko Calasan, 9 anos, que se tornou, recentemente, o mais jovem engenheiro de sistemas certificado pela Microsoft.

O problema é que sem patrocínio estatal ou privado, o pequeno Marko não vai poder tirar muito proveito do seu título no país balcânico que se tornou independente da Iugoslávia em 1992. “Eu quero ficar, mas não há recursos para mim aqui. Quero ir para a América, onde terei acesso aos recursos técnicos de que preciso. Eu não vou prosperar aqui. Eu quero, mas e impossível”, diz Marko.

O governo da Macedonia está implementando um ambicioso programa para oferecer um computador para cada estudante do país. Mas Marko surpreendeu seus pais, professores e o público em geral de um dos países mais pobres da Europa anos antes de o plano de computadores nas escolas ser colocado em prática.

Aos seis anos de idade, Marko conquistou sua primeira credencial da Microsoft, de administrador de sistemas. Agora virou uma celebridade balcânica quando conquistou o título de engenheiro de sistemas, em dezembro. O título é difícil de conquistar mesmo para um veterano da engenharia de sistemas

Agora que é famoso, o menino não precisa mais nem ir à escola todos os dias, foi liberado pelo governo macedônio da obrigatoriedade. “Eu amo a escola, mas não posso ir todos os dias. Tudo é um pocuo facil demais lá, mas eu sempre aprendo coisas novas”, diz Marko, que fala em inglês fluentemente.

Na escola, Marko ensina computação básica para crianças entre 8 e 11 anos. Ele também trabalha como administrador de sistema remoto para uma organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas com dificuldades de locomoção.

A mãe do garoto, Radica Calasan, diz que seu filho mostrou talento aos 2 anos de idade, quando aprendeu a ler e a escrever e, imediatamente depois disso, começou a aprender sobre computadores. A família Calasan tentou levar Marko a um importante evento de tecnologia na Alemanha, mas não conseguiu dinheiro nem apoio. “Ninguém nesse país nos ajudou, nem uma companhia, nem mesmo o governo”, diz a mãe, desapontada.

Nos intervalos entre gerenciar sistemas de computação e dividir seu conhecimento, Marko foge do estereótipo do nerd recluso: gosta de jogar futebol com os amigos e de patinar. Para ele, games de computador são uma perda de tempo comparado com “os jogos de verdade lá fora”.