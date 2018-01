Engenheiro do Twitter ganha US$ 10;3 milhões - Link - Estadão

Christopher Fry recebeu menos apenas que o presidente do Twitter, Dick Costolo

SÃO FRANCISCO – Entre os executivos mais bem remunerados do Twitter, o nome do engenheiro Christopher Fry se destaca. O vice-presidente de engenharia ganhou 10,3 milhões dólares no ano passado, atrás apenas do presidente-executivo do Twitter, Dick Costolo, que recebeu 11,5 milhões de dólares, de acordo com os documentos da oferta pública inicial do Twitter (IPO, na sigla em inglês). O valor é maior que os contracheques de executivos como Adam Messinger, vice-presidente de Tecnologia; Mike Gupta, vice-presidente financeiro; e Ali Rowghani, vice-presidente de Operações.

Bem-vindo ao Vale do Silício, onde a escassez de grandes talentos de engenharia em meio a uma explosão de empresas iniciantes sustentada por capital de risco está inflando os contracheques.

Chris Fry foi contratado pelo Twitter neste ano. FOTO: Reprodução

São inúmeras as histórias sobre os esforços que os empregadores fazem para atrair engenheiros talentosos – sem contar as cafeterias gratuitas, serviços de lavanderia e ônibus fretados que os ‘googlers’ e os ‘facebookers’ do mundo se fizeram conhecidos.

Uma startup ofereceu a um cobiçado engenheiro um leasing de um ano de um automóvel sedã Tesla, que custa em torno de 1 mil dólares por mês, disse que o capitalista de risco Ganesan Venky, que não quis identificar a empresa em questão.

No caso de Fry, sua remuneração veio principalmente sob a forma de prêmios em ações, avaliados em 10,1 milhões de dólares no ano passado, de acordo com os documentos do IPO do Twitter. Ele recebeu um salário de pouco mais de 145 mil dólares e um bônus de 100 mil dólares. Alguns podem achar que ele foi mal pago.

O vice-presidente de engenharia do Facebook, Mike Schroepfer, ganhou 24,4 milhões de dólares em ações um ano antes da abertura de capital da empresa, no ano passado. Ele também recebeu um salário de quase 270,9 mil dólares e um bônus de pouco mais de 140,3 mil dólares. Porém, o Facebook registrou uma receita de 3,71 bilhões de dólares naquele ano, 10 vezes mais que os 317 milhões de dólares do Twitter.

A grande demanda por engenheiros é explicada, em parte, pelo crescente número de start-ups, segundo alguns investidores em capital de risco. Cerca de 242 empresas da região receberam financiamento em estágios embrionários – conhecida como rodada de semente – na primeira metade deste ano, de acordo com a consultora CB Insights. Esse valor é superior ao registrado em todo o ano de 2010.

Outro fator é a complexidade cada vez mais elevada da tecnologia. Muitos no Vale do Silício gostam de discutir sobre o engenheiro “10x”, uma pessoa extremamente qualificada que consegue realizar o trabalho de dez engenheiros meramente competentes.

“Tendo engenheiros ’10x’ no topo é a única forma de recrutar outros ’10x’ engenheiros”, disse Aileen Lee, fundador do Cowboy Ventures, uma fundo de capital de risco em estágio inicial.

Colegas antigos afirmam que Fry, que foi contratado pelo Twitter mais cedo este ano, se encaixa no perfil. O microblog o tirou da fabricante de softwares Salesforce.com Inc, onde trabalhou em vários cargos desde 2005, indo de gerente de engenharia na equipe de serviços da Web para vice-presidente sênior de desenvolvimento.

Hoje, até mesmo os engenheiros iniciantes podem receber salários lucrativos no Vale. Google Inc ofereceu 150 mil dólares em salários anuais, mais 250 mil dólares em opções de ações para contratar um PhD recém-graduado PhD que estava considerando um emprego na Apple Inc, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.

Em média, um engenheiro de software ganha um salário de 100 mil dólares no Vale do Silício, de acordo com Dice, um serviço de tecnologia de recrutamento. O valor é um pouco mais baixo do que os 113,5 mil dólares no ano passado, devido a um aumento na contratação de engenheiros menos experientes, disse um porta-voz do Dice.

Em comparação, o salário médio de todos os profissionais na região da Baía de São Francisco é de 66,1 mil dólares por ano, de acordo com o departamento de estatísticas de emprego. Outros trabalhadores na região podem ter salários ainda maiores –médicos ganham 133,5 mil dólares, advogados cerca de 174,4 mil dólares e um engenheiro civil ganha 107,4 mil dólares por ano– mas a indústria de tecnologia oferece normalmente ações ou opções de ações além do salário.

