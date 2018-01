Enquanto isso; a TV paga vai crescendo - Link - Estadão

Enquanto a interação entre internet e TV ainda caminha, operadoras de serviço pago oferecem alternativas

SÃO PAULO – A convergência entre TV e internet ainda tem muito chão pela frente por aqui. Mas enquanto o futuro ainda vai chegar, como o mercado de TV paga reage a esta mudança? Sendo a principal alternativa à TV aberta no Brasil por um bom tempo ainda, com muito terreno para expansão.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Na semana passada, a Anatel estimou que o mercado de TV paga no Brasil deve dobrar em cinco anos, para alcançar 25 milhões de residências. A agência diz que tem hoje 600 pedidos para novas operadoras de TV paga, dos mais variados tamanhos e formatos.

Espera-se que a partir daí surjam mais opções em que o espectador possa ter mais controle sobre o conteúdo que quer assistir.

Entre as três grandes operadoras brasileiras, Net, Sky e TVA, só a primeira já oferece esse tipo de produto diretamente na TV. Trata-se do Now, em que o usuário pode escolher entre filmes, programas, shows e infantis, e receber o conteúdo na TV e assistir como a um DVD (pode parar no meio, voltar, etc.).

Boa parte do material disponível no Now é gratuito. Paga-se pelos filmes “novos” (que não são tão novos assim) e o preço não é barato: R$ 9,90 para ver um título como Capitão América ou Se Beber Não Case 2.

Mais caro do que muitas locadoras. Bem mais caro também do que um serviço como Netflix, que traz conteúdo ilimitado por R$ 14,99 mensais, ainda que por um acervo mais antigo.

Assinantes da Net também podem acessar via internet, sem custo extra, o novo serviço da Globosat chamado Muu, ainda em fase de testes. O forte desse serviço é o acervo dos canais da Net como GNT, Multishow, SporTV, Universal Channel e Telecine.

A Sky lançou na semana passada o Clube Sky Online, que pretende competir com o Netflix, oferecendo conteúdo “ilimitado” no computador por uma mensalidade (R$ 14,90).

Inicialmente, o serviço está disponível apenas para assinantes da Sky. Mais para frente, será expandido para não-assinantes. A assessoria diz que ele deve “evoluir” para outros plataformas também, sem citar exatamente quais. As mais prováveis são os tablets e as smartTVs.

No site da Sky Online, o assinante pode também alugar filmes individuais e assisti-los quantas vezes quiser por 48 horas a partir do primeiro “play”. Filmes mais recentes custam a partir de R$ 6,90. Outros títulos começam em R$ 4,90.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 20/02/2012

• Furo no bloqueio

• Ver TV não é mais atividade passiva