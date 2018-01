Entre as grandes; Sony se destaca por novidades na E3 - Link - Estadão

Project Morpheus. Óculos coloca jogador ‘dentro’ do jogo FOTO: Reuters Óculos coloca jogador ‘dentro’ do jogo FOTO: Reuters

Murilo Roncolato

Bruno Capelas

SÃO PAULO – A edição de 2014 da E3 foi fundamentalmente uma feira de novos games, mas isso não significa que inovações tecnológicas não tenham aparecido.

As principais novidades, entretanto, ficaram concentradas na mão da Sony, atual líder do mercado. A empresa mostrou três apostas de arregalar os olhos: os óculos de realidade virtual Project Morpheus – um protótipo que deve concorrer com o Oculus Rift, cuja fabricante foi comprada pelo Facebook por US$ 2 bilhões –, o serviço de streaming de jogos PlayStation Now – que permite ao jogador alugar games novos e clássicos por um período determinado – e o microconsole PlayStation TV – que rodará games de plataformas antigas.

“A Microsoft e a Nintendo tentam atrair o público para as plataformas. A Sony pensa na vida do jogador daqui para a frente. É uma segurança conquistada com as boas vendas do PlayStation 4”, opina André Pase. O professor da PUC-RS vê a aplicação de óculos de realidade virtual para apenas alguns tipos de jogos, mas acha importante a existência de opções.

Pase acredita que a Sony tem de ser cautelosa, mas vê com bons olhos os últimos passos da empresa. “Ela distribuiu o Morpheus também para os desenvolvedores indies, o que deve garantir que existam jogos e apps para ele antes de seu lançamento oficial”, disse ele, ponderando ainda que o fator preço será definitivo para a adoção dos óculos.

Renato Degiovani, desenvolver pioneiro de games no Brasil, tem uma visão mais cética sobre as tais “novidades”, alegando que a criação de meios para manter o interesse das pessoas em jogos antigos é natural.

Sobre o Morpheus, Degiovani acredita que “historicamente, nenhum acessório, por mais inovador que tenha sido na sua época, foi de fato decisivo para o sucesso de uma linha de produtos”, citando exemplos como o Kinect, inovador sensor de movimentos da Microsoft, mas que até agora não teve um papel decisivo no sucesso dos consoles Xbox.