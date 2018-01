Entrega por drones da Amazon gera polêmica - Link - Estadão

SÃO PAULO – Jeff Bezos, o fundador e presidente executivo da gigante norte-americana de varejo Amazon, surpreendeu o mundo ao revelar no domingo, 2, que Amazon está testando um sistema de entrega de pedidos usando drones. A informação foi revelada durante entrevista ao programa 60 Minutos da CBS.

“Parece ficção científica. Mas não há qualquer razão para que drones não sejam usados como veículos de distribuição”, afirmou Bezos na entrevista.

O executivo mostrou protótipos dos equipamentos em teste para o serviço chamado Amazon Prime Air, que pretende entregar em apenas meia-hora pacotes de até 2,3 quilos em um raio máximo de 16 quilômetros do centro de distribuição da empresa nos EUA.

O projeto é ambicioso e ainda deve demorar para entrar no mercado, já que há muitas questões a serem resolvidas para a regulamentação do uso comercial de drones. A Amazon prevê que o sistema demore cerca de cinco anos para ser oferecido a seus clientes, entre outros motivos, por que a empresa precisa da autorização da FAA, entidade responsável pelos regulamentos da aviação civil nos Estados Unidos para emplacar.

“Do ponto de vista tecnológico, estaremos prontos para iniciar a operação comercial assim que as regras necessárias forem estabelecidas”, a empresa declarou no site oficial do projeto. Um dos principais desafios, segundo Bezos, é criar sistemas de segurança. “Isto (o drone) não pode cair na cabeça de ninguém que passar pela rua”, disse.

A Amazon não foi a primeira a colocar o assunto em pauta. A rede Domino’s Pizza já havia anunciado a possibilidade de entregar pizzas com drones e, na China, uma empresa chamada SF Express estaria testando um sistema de entrega com drones em áreas remotas.

Viabilidade.

O assunto é polêmico e a ideia de Bezos foi vista com ceticismo por especialistas na área. Nos EUA, criaram até uma conta no Twitter para o drone da Amazon, com piadas sobre o projeto. No Brasil, o coordenador do comitê que discute o assunto na a Associação Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde), Antônio Castro, questiona a iniciativa. “É uma piada. A base da regulamentação dos drones é a segurança do voo. E ainda não existe uma tecnologia para evitar que o drone se choque com algum objeto em seu caminho”, diz. “Estamos em São Paulo. Olhe pela janela e imagine se milhares de drones voassem fazendo entregas com tantos prédios e fios na cidade. Não há condições desse serviço ser viável nem em 20 anos”, diz.

Publicações internacionais de tecnologia também repercutiram o assunto, muitos questionando a viabilidade do serviço.

A revista Wired destacou o fato da entrevista de Bezos ter ido ao ar na noite anterior a chamada “Cyber Monday”, um dos dias de maior movimento no comércio eletrônico norte-americano, realizado na sequência da Black Friday. Com a revelação do novo projeto, Bezos conseguiu colocar a Amazon nos holofotes, o que para a Wired tornaria o anúncio uma estratégia de marketing. A revista também coloca a segurança como uma das principais questões para dificultar esse tipo de entrega, embora acredite que até 2015 a tecnologia possa evoluir a ponto de tornar possível o sonho de Bezos.

Já o New York Times questiona a invasão de privacidade dos drones para entregar o produto em um endereço e temor do uso desses equipamentos para ações de vigilância. O jornal também afirma que a Amazon não mencionou como faria para entregar um pacote em um prédio, por exemplo.

O Washington Post, jornal que foi comprado por Bezos em agosto, diz que os drones vão concorrer no futuro com carros autônomos e até mesmo robôs terrestres para realizar entregas e destaca que o custo da tecnologia proposta por Bezos pode ser alto demais para valer a pena. Por outro lado, ressalta em outro artigo que “só sendo louco para não considerar que os drones não possam ter algum papel no futuro do mercado de entregas.”

O site GigaOm faz uma avaliação mais positiva e diz que o anúncio mostra a preocupação da Amazon em tornar mais eficiente sua entrega diante de investimentos cada vez maiores de concorrentes como o Walmart em suas operações na internet. O site também destaca a capacidade de Bezos prever tendências muito antes do que outras pessoas, mas questiona por que ele revelou o plano agora que há tantas questões sobre a regulamentação dos drones ainda a serem discutidas? O mais provável é que a Amazon queira usar o projeto para pressionar a FAA para regulamentar o uso de drones nos EUA o mais rápido possível.

Veja o vídeo da Amazon que mostra como funcionaria a entrega: